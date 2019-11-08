Ипотечных должников запретили выселять из заложенных по кредитам домов и квартир без предоставления альтернативного жилья. Это касается случаев, когда займы оформлялись на покупку других объектов: то есть в залог оформляется одна недвижимость, а на полученные кредит покупается другая.

Соответствующую правовую позицию выдал Верховный суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда при рассмотрении дела №295/4514/16-ц.

"Лицам, которых выселяют из жилого дома (жилого помещения), являющегося предметом ипотеки и приобретенным не за счет кредита, обеспеченного ипотекой этого жилья, при обращении взыскания на предмет ипотеки в судебном порядке одновременно предоставляется другое постоянное жилье. При этом по положениям части второй статьи 109 ЖК УССР постоянное жилье указывается в решении суда", - говорится в документе.

При этом финансистам запретили отнимать у людей всю недвижимость целиком, когда кредит оформлялся не на все метры.

"Этим же постановлением Верховный суд запретил банкам взыскивать всю квартиру целиком, если кредит брался на часть квартиры. В данном случае - на четверть. Единственный выход для банка - это находить другое имущество у должника, и стараться взыскать его. Например, машину", - объяснил "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По словам юристов, банкиры почти всегда пытаются получить от должников весь залог, даже когда не имеют на это права.

"Банковские юристы почти всегда в своих исковых требованиях пытаются получить все по максимуму. Даже, когда нарушают закон, они знают об этом. Однако надеются на правовую безграмотность ответчиков или безразличие судей. К сожалению, это очень распространенное явление, и лишь в некоторых случаях встречаются вдумчивые судьи, которые помогают заемщикам разобраться в ситуации", - отметил в разговоре со "Страной" адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.

Попытки выставить ипотечных должников из квартир и домов - очень распространенное явление. Как по гривневым займам, так и по валютным.

"Несмотря на то, что до сих пор действует мораторий на выселение валютных должников. Причем, людям при выселении не предоставляют альтернативного жилья из госфондов в случаях, предусмотренных действующим законодательством. То есть закон нарушается повсеместно", - объяснил Ростислав Кравец.

Об этом говорится в статье 109 Жилищного кодекса: если кредит оформлялся на покупку не заложенной недвижимости, а другого объекта - людям должны предоставить "другое постоянное жилое помещение".

"Нужно понимать, что наш Жилищный кодекс писался еще в 1983 году, то есть при Советском союзе. Тогда были соответствующие госфонды, из которых украинцы могли получать бесплатные квартиры. Это происходило повсеместно. Сейчас это очень редкое явление, единичные случаи, чаще всего для отдельных льготных категорий граждан. Так что заемщикам не на что рассчитывать", - отметил Михаил Можаев.

До недавнего времени у банкиров наиболее распространенной схемой отъема жилья была перерегистрация.

"Они регистрировали квартиры на себя, и старались как можно скорее их продать. При этом сильно подставляли покупателей. Даже в случае покупки жилья на открытых торгах, они не получали законных прав на жилье и не могли никого выселись с занимаемой площади. Бывшие владельцы обжаловали сделки в судах, и достаточно успешно, после чего они признавались недействительными и все возвращалось к исходной точке", - добавил Ростислав Кравец.

В тоже время юристы уверяют, что в последнее время данная схема стала использоваться намного реже.

"Недавно Минюст приостановил "черным регистраторам" действие ключей к реестру имущества, и они больше не могут помочь банкам. Перерегистрацией занимаются лишь некоторые нотариусы. Потому схема почти не работает. Так что банки вынуждены искать другие возможности взыскания долгов или договариваться с заемщиками", - резюмировал Михаил Можаев.

Ранее "Страна" писала о том, что квартиры в ипотеке не входят в имущество граждан, описываемое при банкротстве ФЛП.

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