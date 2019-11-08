Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в храме в Каире упомянул имя главы ПЦУ Епифания.

Об этом говорится на фб-странице заместителя главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратия Зори.

При этом он заявляет, что достоверность информации о поминании патриархом Феодором II Епифания как главы ПЦУ "подтверждена из двух информированных источников", а "официальное сообщение ожидается позже".

Фото: facebook.com/yevstr

Как сообщала "Страна", в Украинской православной церкви назвали "ножом в спину" признание ПЦУ Элладской церковью. Там расценивают признание ПЦУ противоречащим священным канонам и традиции церкви, называют его большой ошибкой, которая наносит вред как православию в Украине, так и всеправославному единству.

По словам двух греческих митрополитов Серафима Кифирского и Антикифирского и Серафима Пирейского, архиерейский собор Элладской православной церкви не признает автокефалии "новой церкви" Украины (ПЦУ), несмотря на официальное заявление.

Напомним, что делегацию ПЦУ не пустили в афонские монастыри.