Бабушкинский райсуд Днепра удовлетворил иск местного бизнесмена Александра Петровского (известного как "Нарик") против сайта "Корреспондент.net. При этом судья проигнорировал тот факт, что редакция не имеет прямого отношения к спорной публикации, а сроки исковой давности уже истекли. Об этом сообщается в редакционной статье на сайте.

Данную ситуацию авторы публикации считают признаком ухудшения ситуации со свободой слова в стране. "Неугодным средствам массовой информации просто закрывают рот, "протаскивая" через суды сомнительные и наспех слепленные судебные решения, - говорится в статье.

Возмущение журналистов вызвало последнее решение Бабушкинского районного суда города Днепра по иску местного бизнесмена Александра Петровского, имеющего неоднозначную репутацию. Вместе с Корреспондент.net ответчиками по делу являются издание Цензор, а также обычный читатель сайта Марина Земляная. Суд обязал оба издания выплатить истцу по 450 тысяч гривен компенсации "морального ущерба", а Земляную - 115 тысяч гривен за репост публикации в Facebook.

Поводом для иска стала публикация, размещенная в 2017 году в одном из авторских блогов на сайте Корреспондент.net. Ее автором был известный украинский политолог Алексей Красноперов, который в этой публикации обозначил Петровского как "криминального авторитета". Внимание самого предпринимателя данная публикация привлекла лишь спустя два года после ее появления на страницах сайта. Петровский подал в суд на сайт и потребовал в качестве компенсации морального вреда почти полмиллиона гривен.

Комментируя решение суда по данному иску, редакция Корреспондент.net акцентировала внимание на том, что возмущение бизнесмена вызвал авторский материал, размещенный в личном блоге Алексея Красноперова в разделе "Я - корреспондент". К публикациям в нем ни администрация сайта, ни редакция отношения не имеют, о чем гласит и соответствующее предупреждение под каждой публикацией блога.

Редакция Корреспондент.net акцентирует внимание на том, что согласно украинского законодательства, именно автор статьи должен нести всю ответственность за свои публикации, в том числе и за достоверность опубликованной им информации. В то же время раздел "Я - корреспондент" является лишь платформой для размещения авторских материалов блогеров.

Скриншот: korrespondent.net

Как отмечают в редакции Корреспондент.net, Бабушкинский районный суд Днепра проигнорировал данное обстоятельство, а также тот факт, что срок исковой давности по этому делу истек. Петровский обратился в суд более чем через год после публикации, тогда как по украинским законам срок исковой давности по делам об опровержении недостоверной информации в СМИ составляет всего один год. То есть даже если бы это была редакционная публикация, у суда не было бы оснований удовлетворять космические для подобных исков в нашей стране суммы, - отмечают журналисты издания.

Также редакцию возмутила сумма морального ущерба, назначенная судьей к удовлетворению - 450 тысяч гривен. По информации юристов сайта Корреспондент.net, при рассмотрении дела судебно-психологическая экспертиза свелась к единственной встрече с Петровским, тогда как обычно в подобных делах опрашиваются родственники и друзья потерпевшего.

В Корреспондент.net сообщили, что будут подавать апелляцию и оспаривать судебное решение, как и издание Цензор, также пострадавшее от судебного произвола, - говорится в заключении редакционной статьи.

Напомним, что "получатель Томоса" Петровский-"Нарик" после смены власти надел кипу и начал писать Тору.

также мы писали о том, как прежние власти бросились защищать "крестного отца" ПЦУ.