Владимир-Волынский городской суд Волынской области 4 ноября признал виновным военнослужащего одной из воинских частей в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений сослуживцу, от которых тот скончался. Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Западного региона Украины.

"В суде военной прокуратурой Луцкого гарнизона доказано, что 13 апреля 2017г после полуночи указанный солдат Г., во внеслужебное время, будучи в нетрезвом состоянии и действуя группой лиц, во время конфликта умышленно нанес больше десятка ударов сослуживцу. Своими действиями он нанес ему тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти 25-летнего потерпевшего", - говорится в сообщении.

Также в военной прокуратуре отмечают, что суд учел указанные обстоятельства уголовного преступления и приговорил солдата к 8 годам лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в российской военной части солдат из-за нервного срыва застрелил восемь сослуживцев.

Также мы сообщали, что суд оправдал украинского военного, который убил сослуживца и инсценировал его суицид.