В "Нафтогазе" заявили, что споры с российским "Газпромом" не являются препятствием для нового договора по газу
В "Нафтогазе" считают, что споры с "Газпромом" не являются помехой для заключения нового контракта на транзит газа.
"Наличие открытых споров между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа", - говорится на fb-странице исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко в пятницу, 8 ноября.
По его словам, новый контракт заключается не с "Нафтогазом", а с обособленным от него оператором газотранспортной системы Украины, что является следствием разделения компании и соответствует предложению российской стороны "начать отношения по транзиту с чистого листа".
Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko
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Согласно энергетическим обязательствам Украины перед ЕС, добыча, транспортировка и продажа газа должны быть разделены.
Как сообщала "Страна", в "Газпроме" готовы заключить новый контракт по транзиту газа только в том случае, если власти Украины откажутся от требований по Стокгольмскому арбитражу. Глава российской компании сообщил, что до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры.
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Видео: youtube.com/Страна.ua