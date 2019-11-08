В "Нафтогазе" считают, что споры с "Газпромом" не являются помехой для заключения нового контракта на транзит газа.

"Наличие открытых споров между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа", - говорится на fb-странице исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко в пятницу, 8 ноября.

По его словам, новый контракт заключается не с "Нафтогазом", а с обособленным от него оператором газотранспортной системы Украины, что является следствием разделения компании и соответствует предложению российской стороны "начать отношения по транзиту с чистого листа".

Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

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Согласно энергетическим обязательствам Украины перед ЕС, добыча, транспортировка и продажа газа должны быть разделены.

Как сообщала "Страна", в "Газпроме" готовы заключить новый контракт по транзиту газа только в том случае, если власти Украины откажутся от требований по Стокгольмскому арбитражу. Глава российской компании сообщил, что до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры.

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Видео: youtube.com/Страна.ua