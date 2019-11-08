Экс-замглавы администрации бывшего президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел. Об этом он сообщил в Twitter.

"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может закончиться моя 28-летняя дипломатическая карьера". Елисеев добавил, что надеется со временем вернуться: "Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!".

Фото: twitter.com/k_yelisieiev

Константин Елисеев с 2010 по 2015 годы занимал должность посла Украины в Европейском Союзе. С 2015 года по 2019 годы был дипломатическим советником Порошенко.

Напомним, что с должности замглавы АП Елисеев подал в отставку перед инаугурацией Зеленского.

Также "Страна" разбиралась, почему до сих пор Украина не имеет глав посольств в ключевых странах.