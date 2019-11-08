Должность специального представителя США в Украине, которую ранее занимал Курт Волкер, вероятнее всего, будет отменена вообще. А все полномочия перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает украинское направление политики. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Упразднение должности специального представителя, которая была неоплачиваемой, стало первым ощутимым сигналом о том, что последствия от процесса импичмента оставят ощутимый след в американской политике относительно Украины. Ведь она сейчас в эпицентре битвы за президентство Дональда Трампа.

"Шаг оставит Киев без четко назначенного дипломата США, который бы прикрывал его спину на переговорах в то время, как новый президент Украины Владимир Зеленский добивается мира после пяти лет войны в Донецке и Луганске", - пишет издание.

"Сигнал, мягко говоря, не подает надежд. Но он довольно ожидаемый. Присутствие США в мирных переговорах по Донбассу почти нулевое", - сказала директор киевского центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

Действующие и бывшие американские чиновники говорят, что должность Волкера, скорее всего, будет отменена в основном потому, что администрации будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине. Те, кто были причастны к ней и дали показания Конгрессу в деле об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента.

Кроме того их карьера пострадала или вообще была уничтожена. Один из неназванных чиновников США сказал Foreign Policy, что Госдепартаменту будет "трудно найти хоть кого-то, кто согласится коснуться этой работы даже трехметровой палкой".

"Никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, которое не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах", - сказал бывший чиновник США.

Напомним, что в ООН решили не назначать спецпредставителя по Украине.

Также "Страна" разбиралась, что означает для войны и мира на Донбассе уход курта Волкера.