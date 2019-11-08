Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил нового председателя Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"Ставлю новому руководителю четкую задачу: до конца года избавиться от саботажников, коррупционеров и лидеров "схематозов". Орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть максимально оцифрован", - подчеркнул премьер-министр во время представления.

Фото: agpu.org.ua

Напомним, Роман Опимах был назначен председателем Государственной службы геологии и недр на заседании Кабмина 6 ноября. Ранее он занимал пост исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины. До этого Опимах был советником министра энергетики и угольной промышленности по вопросам нефтегазового сектора, а также руководителем соответствующего направления в Координационном центре по связям с Кабмином.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабмине определились с первым предприятием, которое нельзя приватизировать.

Также мы сообщали, что Кабмин создал комиссию, которая будет проверять знание языка для гражданства и при приеме на работу.