Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba, а также AliExpress и TaoBao Джек Ма, который впервые прибыл в Украину, намерен предложить многим своим бизнес-друзьям инвестировать в нашу страну. Об этом он заявил во время дискуссии в рамках Киевского экономического международного форума, пишет УНИАН.

"Я уверен, что Украина и Китай должны работать больше вместе. Я думаю о том, чтобы пригласить многих моих бизнес-друзей приходить в Украину. Здесь полно возможностей. Я говорю сейчас не как политик, а как бизнесмен", - сказал он.

Джек Ма позитивно оценил вступительную речь президента Владимира Зеленского, призвавшего инвесторов активно вкладывать средства в Украину и украинцев. "Мне нравится, что говорит президент Украины. Он говорит: инвестируйте в людей, в будущее и в малый и средний бизнес. Это очень важно для отношений между Украиной и Китаем. В Украине прекрасная земля, умные люди и красивые женщины. Как может быть такая прекрасная комбинация?" - сказал он.

Джек Ма также посоветовал Украине стимулировать развитие частного бизнеса. "Мой совет стране, людям - развивайте частный сектор, доверяйте предпринимателям", - сказал он.

Напомним, что самый богатый китаец вчера рассказал харьковским студентам, что счастье не в деньгах.

Также "Страна" публиковала выступление президента Зеленского на международном экономическом форуме КМЭФ-2019.