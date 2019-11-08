Реакция на возможные манипуляции России с базой данных лаборатории, где хранились пробы российских спортсменов за 2012-2015 годы, в случае подтверждения манипуляций, должна быть острой.

Об этом заявил новоизбранный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-министр спорта Польши Витольд Банька. Такое заявление он сделал во время закрытия Пятой всемирной конференции по допингу в спорте в польском городе Катовице, передает Укринформ.

"Я уже много раз упоминал в своих выступлениях, что сейчас в соответствии с установленными правилами ожидаю анализ и рекомендации CRC (комитета по оценке действий, Compliance Review Committee), что касается дела России. Если мы обнаружим какие-то манипуляции, то реакция должна быть острой",- заявил он.

Новый глава WADA также отметил, что перед ним на посту президента много вызовов, с которыми он попытается справиться.

Если российскую сторону признают виновной в нарушениях, спортсмены из России могут быть отстранены от Олимпиады-2020 в Токио и других международных турниров.

Банька официально возглавит WADA с 1 января 2020 года.

Как сообщала "Страна", президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах намерен оставить окончательное решение об участии сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио за WADA и Спортивным арбитражным судом (CAS).

Напомним, что Порошенко объявил, что сдаст анализы на допинг перед дебатами с Зеленским. Результаты широкой публике так и не огласили.