Президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и назначил на эту должность Дмитрия Нескоромного.

Соответствующие указы №№ 823/2019 и 827/2019 от 8 ноября опубликованы на сайте главы государства. Другим указом президент уволил Нескоромного с должности заместителя председателя СБУ.

Полковник Нескоромный курировал следствие в СБУ. Он прошел по всей карьерной лестнице в главке "К" до заместителя начальника главка (кстати, служил и при президенте Викторе Януковиче). Нескоромный принимал участие в задержании "бриллиантовых прокуроров".

Кроме того, Зеленский уволил Вадима Пояркова и Анатолия Дублика с должности заместителей председателя СБУ. В то же время президент назначил Владимира Горбенко заместителем председателя спецслужбы.

Напомним, что Зеленский назначил руководителя СБУ в Крыму.

Кроме того, президент уволил главного следователя СБУ Тиводара и назначил новых глав управлений в 6 областях.