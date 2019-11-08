В Запорожье 15-летняя девочка в свой день рождения родила двойню. Малыши появились на свет на 33 неделе беременности. Об этом на своей странице в соцсети написала волонтер Злата Некрасова.

"Двое мальчишек находятся в реанимации, один из них в тяжёлом состоянии. Семья из села Беленькое, в запасе средств не было, бабушку даже в реанимацию не пускали без лекарств. Это происходило при мне. Только что я купила необходимые медикаменты, но впереди очень долгое лечение, прошу откликнутся всех неравнодушных. У одного мальчика трещина в легком и гематомы, у второго надрыв легких", - написала волонтер.

Видео: Facebook

Ранее "Страна" писала о том, что доставленная со свалки в Ровно 12-летняя девочка родила мальчика естественным путем.

Также мы сообщали, что у Давида Арахамии родились девочки-двойняшки.