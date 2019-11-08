Бывший главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб нашел работу в Беларуси и уже прокомментировал свое назначение наставником солигорского Шахтера. Он сообщил, что давно следил за белорусским чемпионатом. Об этом передает Трибуна.

"Всегда следил за чемпионатом Беларуси. Знал, что здесь в последние годы было три гранда: Динамо Минск, как бы они не выступали сейчас - это бренд; БАТЭ - многократный участник групповых этапов еврокубков; Шахтер - команда, которая всегда в тройке призеров. В нынешнем году о себе очень серьезно заявляет Динамо Брест, - рассказал специалист.

"Понимаю, что здесь хороший чемпионат. Взять даже тот факт, что его разыгрывают 16 клубов. На постсоветском пространстве мало осталось таких первенств", - добавил Вернидуб.

"В Украине сейчас, например, 12 команд в премьер-лиге. Да, есть планы, чтобы со следующего года было 14 команд, через год - 16. Я считаю, что это оптимальный вариант. В Беларуси это уже есть. Опять же, я выше назвал четыре клуба, но есть еще Ислочь, которая показывает хороший зрелый футбол. Есть Городея, есть Торпедо-БелАЗ - много хороших команд... Да, произошла ситуация с минским Торпедо, команда не доиграла чемпионат. Думаю, это единичный случай. В Украине, к сожалению, в последние годы такое бывало не раз", - рассказал тренер.

Как сообщала "Страна", Юрий Вернидуб пожал руку Паулу Фонсеке и заявил, что конфликта больше нет. Примирение произошло весной. Ранее между ними произошла перепалка из-за судейства.

Напомним, что летом экс-тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон выражал желание стать главным тренером луганской Зари.