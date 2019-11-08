На сайте комитета по разведке Конгресса США опубликованы показания еще одного куратора Украины в Госдепе - Джорджа Кента. Он является заместителем помощника госсекретаря и давно ведет украинское направление (тем более, что ранее он занимал пост заместителя посла США в Киеве; о его деятельности здесь мы уже подробно писали еще в 2017 году).

Кента допросили по делу об импичменте Трампа. Ранее Конгресс заслушивал поверенного в Украине Уильяма Тейлора, экс-посла Мари Йованович и бывшего спецпредставителя Госдепа в нашей стране Курта Волкера.

Приводим самые интересные выдержки из его показаний, которые касаются разных аспектов работы американцев на территории Украины.

Porokhobots в Конгрессе США

Показания Джорджа Кента проливают свет на то, как Порошенко накануне выборов испортил отношения с американцами. Точнее, с той частью истеблишмента, которая настроена, в основном, против Трампа. И которая по-прежнему во многом управляет дипломатией на украинском направлении.

Ранее Мари Йованович и Курт Волкер поведали Конгрессу, как генпрокурор Юрий Луценко начал кампанию против посла США, выбросив компромат на Йованович и поспособствовав ее смещению. Кент добавил к этой ситуации несколько важных штрихов. Он заявил, что кампанию против посла поддержали порохоботы в соцсетях.

В цитате Кента это слово так и указано – Porokhobots. Данный термин пожалуй впервые прозвучал в Конгрессе США.

"В Украине на тот момент генеральный прокурор Юрий Луценко и его пресс-секретарь перепостили твит Дональда Трампа-младшего с критикой посла. Совершенно ясно, что он (Луценко – Ред.) выступал не с позиций частного лица, а от имени органа власти. Я ранее приводил ссылки, как порохоботы, которые активно поддерживали Порошенко, устроили троллинг в соцсетях. И за 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать на Россию или его политических противников, как они обычно делали, они нападали на посла Йованович и на меня. То есть был пласт украинцев, которые активно продвигали эту кампанию. И очевидно, что были люди в Соединенных Штатах, которые продвигали это", - заявил Кент.

То есть, как видим, Кент впервые упоминает фамилию Порошенко в контексте атаки на Мари Йованович.

В целом нужно сказать, что отношения у бывшего президента с посольством и так были не безоблачные. Накануне выборов Мари Йованович почти прямым текстом предостерегла власти Украины от скупки голосов (так называемой "Сетки"). И выдала авансы Арсену Авакову (который, по ее словам позже в Конгрессе, был практически информатором посольства), заявив, что он сможет обеспечить прозрачность выборов.

После этого последовала атака Луценко на посла, которая в общем-то была удачной. Однако настроила против Порошенко и Луценко тех, кто поддерживал посла в Госдепе. А ощутимых преференций от Трампа не принесла: Порошенко так и не позволили сорвать выборы, а Луценко не смог остаться в кресле генпрокурора при Зеленском.

Впрочем, очевидно, что друзья в США у Порошенко остались: мы уже публиковали рекомендации Курта Волкера соратникам Зеленского не преследовать экс-президента уголовно. Как видим, просьбы услышаны: дела против Порошенко хоть и расследуются, но сам он пока неприкосновенен.

Параллельно Кент называет в своих показаниях еще двух виновников смещения Йованович - главу антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и работника Генпрокуратуры Константина Кулика (который к слову встречался с Руди Джулиани, советником Трампа).

Плохой Луценко, хорошее НАБУ

Но главным оппонентом у Джорджа Кента, судя из его показаний, выступает именно Юрий Луценко.

По словам Кента, ситуацией, которая окончательно разрушила отношения между посольством США в Украине и Генпрокуратурой, стало задержание сотрудников НАБУ. Они расследовали дело о неправомерной выдаче биометрических паспортов осенью 2017 года.

Посольство поддерживало это расследование: по словам Кента, некоторые паспорта были выданы лицам, которые потом пытались получить американскую визу.

Здесь опять же вырисовывается интересная роль американского посольства в Украине. Любые расследования на территории нашей страны, если они не касаются граждан США, вообще по идее не должны волновать иностранных дипломатов.

Однако американцы позволяют себе высказывать недовольство какими-то задержаниями внутри украинской правоохранительной системы. Тем самым почти открыто становясь на сторону НАБУ, которое выступает уже почти как американский орган правопорядка.

На этой и других историях видно, как опустился за последние годы реальный уровень украинского суверенитета.

Двойная игра Волкера

Кент проливает некоторый свет на роль в последних событиях бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Этот чиновник США, в отличие от Йованович и того же Кента, поддерживал перед выборами президента Петра Порошенко. И не исключено, что он был в курсе идеи Порошенко "слить" Трампу американского посла, которую в Белом доме подозревают в появлении украинского компромата на Трампа в 2016 году.

Судя по словам Кента и более ранним показаниям других свидетелей, Волкер был единственным из допрошенных, кто пытался наводить мосты с Джулиани. Напомним, что советник Трампа осуществлял первые контакты с новой украинской администрацией, а ранее общался с генпрокурором Юрием Луценко, который весной начал помогать Белому дому.

Кент рассказал, что в июле Волкер сообщил ему о намерениях установить контакт с Джулиани. Кент удивился, ведь помощник Трампа "просил визы для коррумпированных прокуроров" (речь, видимо, о Шокине) и "осуществлял атаки на Машу". Волкер ответил, что бывший мэр Джулиани имеет влияние на мнение Трампа об Украине, поэтому с ним нужно работать.

Интересно, что Курт Волкер также допускал возможность расследования дела Байдена в Украине, не считая это чем-то ужасным.

"Если там ничего нет, то почему это имеет значение? А если там что-то есть, это должно быть расследовано", - приводит Кент слова спецпредставителя по Украине.

В итоге, вспоминает Кент, помощник Зеленского Андрей Ермак поступил так, как Кент советовал помощнице Волкера: потребовал от США письменного запроса на такое расследование - через Договор о взаимной правовой помощи.

Детально показания Кента изложены здесь.