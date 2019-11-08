Министр культуры Владимир Бородянский должен уйти в отставку после того, как он поддержал закон, обязывающий УПЦ МП указывать в названии, что ее религиозный центр находится в России. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Мне кажется, это если не первый, то точно второй министр на вылет. Явно голосовал за Порошенко, как и другие малохольные порохоботы, не известно на какой помойке подобранные в Кабмин и во фракцию", - написал он.

Фото: t.me/dubinskypro

Напомним, что министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступил за переименование Украинской православной церкви.

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