В "ДНР" приостановлена работа шахты "Калиновская-Восточная" из-за подземных толчков неизвестного происхождения, которые все чаще ощущают жители Макеевки. Об этом в своем телеграм-канале написал "глава ДНР" Денис Пушилин.

По его словам, "главе МЧС" поручено провести сейсмологическое исследование местности.

"Сегодня провел экстренное совещание, посвященное данной проблеме. Экспертам пока не удалось установить природу наблюдаемого явления, поэтому мы идем на беспрецедентные меры. Я дал поручение приостановить работу шахты "Калиновская-Восточная", в зоне деятельности которой фиксируются толчки, чтобы исключить или подтвердить взаимосвязь.

Также поручил главе МЧС провести тщательное сейсмологическое исследование местности для определения эпицентра толчков", - говорится в сообщении Пушилина.

Ранее "Страна" писала о том, что в т.н. "ДНР" и "ЛНР" объявили мобилизацию, якобы из-за учений.

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