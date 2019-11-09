9 ноября - день украинской письменности и профессиональный день работников культуры. Православные почитают Нестора Летописца - покровителя всех, кто учит и учится. Именины - у Марков, Андреев и Несторов.

Праздники в Украине

Празднику украинской письменности и языка в этом году исполняется 22 года. По традиции в этот день приносят цветы к памятнику Нестору Летописцу. Накануне все желающие украинцы писали радиодиктант. Организаторы поясняют, что смысл написания диктанта в единстве, а не в выискивании ошибок.

Еще один праздник в Украине, который отмечают с 2014 года, - день работников культуры и мастеров народного искусства.

Народные и церковные праздники

Православные чествуют память известного агиографа Нестора Летописца. Его считали основоположником украинской письменности и покровителем всех ученых. Авторству монаха принадлежит и "Повесть временных лет".

Наши предки верили, что сегодня необходимо завершить начатое дело и не браться за новое. Женщины нередко давали обет молчания (он назывался Зарок на Параскеву), загадывая заветное желание. Считалось, если молча выполнять работу, задуманное исполнится.

Международные праздники

В мире отмечают день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом, который напрямую связан с событиями 1938 года в Германии. Тогда произошли погромы и разграбления еврейских магазинов, а также пожары синагог, послужившие основой Холокоста и получившие название "Хрустальной ночи".

Туфли на набережной Дуная - мемориал жертвам Холокоста в Будапеште

Также сегодня Международный день антиядерных акций, когда противники развития атомной энергетики проводят пикеты.

Сегодня Всемирный день лизинга (с англ. "сдача в аренду") - праздник в честь финансовых услуг или кредитования, доступных в мире.

В 1913 году на Великих озерах в Северной Америке разразился шторм, погибли сотни людей.

В 1918 году во Львове создали исполнительный орган ЗУНР.

В 1955 году впервые вышла книга рекордов Гиннеса.

Мелвин Бут попал в Книгу рекордов Гиннеса в 2009 году. Длина его ногтей составляет 9,85 метров

В 1961 город Сталино на реке Кальмиус получил название Донецк, а Сталинская область стала Донецкой.

В 1979 году американская компьютерная система NORAD по ошибке сообщила о советском ядерном нападении. В США объявили ядерную тревогу, а мир замер в предчувствии ядерной войны. Спустя 10 минут тревогу объявили ложной.

В 1985 году Гарри Каспаров в возрасте 22 лет стал 13-м чемпионом мира по шахматам, победив Анатолия Карпова.

В 1989 году Берлинская стена пала, начался процесс воссоединения Германии.

Именины

День ангела - у Андрея, Марка и Нестора.