Украинская певица Maruv, которая недавно получила награду MTV Europe Music Awards, презентовала клип на новую песню To Be Mine (Будь моим). Запись выложена на Youtube-канале исполнительницы.

Клип снимался на Троещине. Преимущественно все сцены на природе - на пляже, снимались именно там. Новая работа Maruv более спокойная и меланхоличная, чем ее привычное творчество.

Композиция войдет в новый альбом исполнительницы Hellcat Story, релиз которого запланирован на 29 ноября этого года.

Видео: youtube.com

До этого Maruv выпустила очень пикантный клип на песню "Между нами". Кроме того, вышла совместная композиция Maruv и Jah Khalib "По льду".

Напомним, что Марув получила престижную премию MTV как певица из России.

Также мы писали о том, как украинка Марув стала лучшей певицей от России.