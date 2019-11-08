Maruv презентовала клип To Be Mine, который снимался на Троещине. Видео
Украинская певица Maruv, которая недавно получила награду MTV Europe Music Awards, презентовала клип на новую песню To Be Mine (Будь моим). Запись выложена на Youtube-канале исполнительницы.
Клип снимался на Троещине. Преимущественно все сцены на природе - на пляже, снимались именно там. Новая работа Maruv более спокойная и меланхоличная, чем ее привычное творчество.
Композиция войдет в новый альбом исполнительницы Hellcat Story, релиз которого запланирован на 29 ноября этого года.
Видео: youtube.com
До этого Maruv выпустила очень пикантный клип на песню "Между нами". Кроме того, вышла совместная композиция Maruv и Jah Khalib "По льду".
Напомним, что Марув получила престижную премию MTV как певица из России.
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