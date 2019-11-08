Глава МЛС (футбольного чемпионата США и Канады) Дон Гарбер анонсировал переход нападающего знаменитого шведа Златана Ибрагимовича в легендарный Милан, который сейчас переживает не самые лучшие дни. Об этом передает "24 Футбол".

"Златан - интересный персонаж. С ним не соскучишься, он захватывает. Нам нужны такие яркие ребята, которым в свое время был Бекхэм. Златану 38, он переходит в Милан, в один из топ-клубов мира.

За последние два года он едва не побил рекорды по голам, за ним интересно следить как на поле, так и за его пределами. Он не дает скучать, и я хотел бы, чтобы он вернулся. Но это уже зависит от Гэлакси (ФК Лос-Анджелес Гэлакси, за который играл Ибрагимович - Ред.).

"Я наслаждался моментами с участием Златана, особенно когда в разговоре со мной он говорил о себе в третьем лице", - говорит Гарбер.

Напомним, что 38-летний швед уже выступал в Милане (2010-2012 годы). Минувшие два сезона Златан играл за Лос-Анджелес Гэлакси.

Как сообщала "Страна", Златан Ибрагимович являлся одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории футбола в США. Также одной из самых высоких зарплат была у Кака. Он является экс-футболистом Милана.

Напомним, что в ФИФА выбрали 10 лучших голов сезона 2018/19.