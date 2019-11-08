Медиагруппа "Украина", которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, заявила о запуске нового информационного телеканала, который будет вести круглосуточную трансляцию. Об этом на своей странице в соцсети написал главный редактор ТРК "Украина" Юрий Сугак.

"Медиа Группа Украина запускает информационный телеканал "Украина 24". В декабря 2019 года телеканал начнет свое круглосуточное эфирное вещание на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе Oll.tv", - говорится в сообщении Юрия Сугака.

Фото: facebook.сom

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