Телеканал "Прямой" извинился за неудачную шутку, когда во время телетрансляции в студию ворвались люди в масках. Об этом сказано в обращении ведущих и журналистов на сайте телеканала.

Представители телеканала отмечают, что фрагмент вечернего ток-шоу в пятницу с людьми в "балаклавах" и камуфляже вызвал бурную реакцию. Они оправдывают свой перформанс тем, что хотели показать "всю абсурдность ситуации в стране, где "сюрпризы" случаются почти каждый день".

"Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любое время и в любом месте. Но мы информационный канал, и шутки - это не наше. Поэтому телеканал "Прямой" искренне извиняется, прежде всего, перед нашими зрителями, за такую ​​неудачную и неуместную в данном вопросе интерпретацию ситуации", - сказано в сообщении.

Видео: youtube.com

Напомним, что в прямом эфире 7 ноября в студию "Прямого" ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием, имитируя таким образом "захват" телеканала. Зрители в студии не сразу поняли, что это инсценировка и начали прятаться под стулья.

"Страна" также сообщала, что владельца телеканала "Прямой" Макеенко и сына Пашинского одновременно обыскали сегодня утром, вырезав двери болгаркой.