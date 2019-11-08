В Киеве произошло знаковое событие. Памятник революционному комдиву Николаю Щорсу снова доступен киевлянам и гостям города. С него убрали огромный банер-клетку Фонда "Повернись живим", под который памятник спрятали, чтобы уберечь его от атак националистов и радикалов.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Фото: Страна

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что памятник Николаю Щорсу в центре Киева, который не был демонтирован в ходе декоммунизации, завесили огромными баннерами.

Так, на плакатах были изображены пункты для голосования: "помогать своей армии" или "кормить чужую", при этом галочка стоит напротив первого пункта. Центральное место на плакате занимает слоган: "Выбор за тобой", внизу расположена подпись: "Повернись живим" и логотип. Они указывают на то, что установил баннеры одноименный благотворительный фонд, который существует в Украине с 2014 года.

Фото: Cтрана

Судя по описанию на его сайте, цель фонда - это помощь армии. Однако из-за стилизации под избирательный бюллетень баннер напоминает предвыборную агитацию, которая напрямую апеллирует к программе одного из кандидатов, армия в которой занимает центральное место. Если учитывать представленный на баннерах выбор и то, что кандидатов во втором туре выборов всего два, то сложно назвать эти плакаты просто социальной рекламой, призывающей сходить на выборы.

Так же мы рассказывали, что Кличко заявил, что ему нравится памятник Щорсу в центре Киева.