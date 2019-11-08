Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет просит предоставить ему государственную охрану. Об этом он написал в своем Telegram.

"Я обратился сегодня в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить мне охрану", - сообщил он.

По его словам, вокруг него "вдруг появилось две зоны напряжения". "Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это - огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить к украинскому бюджету 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать", - сообщил Дубилет.

Второе - он один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. "Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственным органам, предприятиям, учреждениям. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию", - написал он.

"Эх, еще недавно я ездил исключительно на Uber, а тут такое. Но я надеюсь, что это явление временное", - резюмировал Дубилет.

Фото: t.me/dmytro_dubilet

Напомним, что Дубилет объявил о сокращении почти двух тысяч работников Госстата, "чтобы перезапустить экономику Украины".

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