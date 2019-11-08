Девять государств ЕС призвали Еврокомиссию ввести новый, общеевропейский налог на авиацию с целью ограничения вредных выбросов. Об этом сообщает Reuters.

В письме профильному еврокомиссару Франсу Тиммермансу, который курирует вопросы климата, министры финансов Германии, Франции, Нидерландов, Швеции и пяти других государств ЕС призвали к "определенному авиационному налогу", при этом не выдвигая конкретных предложений.

Одним из крупнейших государств, стоящих за письмом, была Германия, которая уже взимает собственный авиационный налог. Министр финансов Германии Олаф Шольц дал понять, что немецкий налог может служить в качестве модели для общеевропейского авиационного налога.

"Немецкий авиационный налог хорошо себя зарекомендовал. Это также может быть моделью в ЕС для большей защиты климата", - сказал Шольц.

Девять стран заявили, что для борьбы с изменением климата необходим авиационный налог, при котором "загрязнитель платит более справедливую цену за использование авиационного транспорта". Транспорт является единственным европейским сектором, который сейчас увеличивает свои выбросы.

Амбициозные цели по сокращению выбросов углерода по крайней мере на 50% до 2030 года являются частью повестки дня новой Европейской комиссии.

В июле Франция объявила о введении сбора с авиакомпаний, летающих из ее аэропортов, чтобы помочь поддержать окружающую среду - шаг, который, по словам Air France, значительно повредит ее конкурентоспособности и создаст более 60 миллионов евро дополнительных расходов в год.

Один из подписантов письма, Швеция, ввела авиационный налог в 2018 году, а Нидерланды планируют ввести его в 2020 году, если такие меры не введут на уровне ЕС.

Напомним, что в издании naturalnews указали, что изменение климата не связано с выбросами углекислого газа в связи с деятельностью человека.