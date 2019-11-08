В пятницу, 8 ноября, в Управлении защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) планируют объявить о самом высоком в своей истории штрафе по делу о строительстве газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2"). Об этом сообщает польское издание Biznes Alert.

"UOKiK в приглашении для журналистов анонсировал, что на пресс-конференции будет объявлено последнее решение главы UOKiK по делу о строительстве газопровода Nord Stream 2, а также самый высокий штраф для компании в истории UOKiK", - сообщают польские журналисты.

Напомним, что в мае 2018 года Антимонопольный орган Польши начал следствие по делу о возможном сговоре относительно строительства Nord Stream 2.

Согласно польским законам, максимальный штраф, который UOKiK может наложить на компанию за нарушение антимонопольного законодательства, может составлять 10% от оборотов компании в году перед принятием решения о нарушении прав конкуренции.

Как сообщалось, проект Nord Stream 2 предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России по дну Балтийского моря в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку - 1". Предусматривается, что мощность второй ветки составит 55 млрд кубометров газа ежегодно, протяженность - более 1,2 тыс. км.

В конце октября Энергетическое агентство Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода на территории территориальных вод Дании в Балтийском море. Дания была последней страной, которая не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Планировалось завершить проект к концу 2019 года.

Украина выступает против строительства Nord Stream 2. Кроме того, противниками Nord Stream 2 являются США, Польша и страны Балтии.

Как сообщала "Страна", Эстонию попросили препятствовать "Северному потоку-2". С таким обращением выступил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее Олеся Медведева разбиралась, как "Северный поток 2" может поменять историю Украины:

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