В Полтаве произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области в пятницу, 8 ноября.

"Бойцы ГСЧС, прибывшие на вызов, установили, что столкнулись грузовой автомобиль "МАЗ" и легковой автомобиль "ВАЗ-2105". В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка легковушки погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Также спасатели деблокировали тела погибших и ликвидировали последствия ДТП.

Видео: youtube.com/ГУ ДСНС України у Полтавській області

Как сообщала "Страна", в пятницу, 8 ноября, ночью и утром на Правобережной Украине ожидается сильный туман. В Киеве ожидается видимость 200 - 500 метров (1 уровень опасности).

Напомним, что вечером, 6 ноября, в Киеве на Братиславской водитель фура протаранила 9 авто.