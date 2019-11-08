Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

С артистки собираются взыскать 24 тысячи рублей (более 9 тысяч гривен). "Столичная ФНС хочет взыскать с актрисы 24 тысячи рублей. Сумму, накопившуюся за неуплату налога на имущество. Имущество в данном случае - квартира в самом центре Москвы. В это самое время Заворотнюк продолжает борьбу с тяжелым заболеванием", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/breakingmash

Напомним, что известная российская актриса прошла новое генетическое обследование.

Также мы писали о том, что в России многие уже начали сомневаться в болезни Заворотнюк, полагая, что это некая пиар-компания.