В групповом этапе Лиги Европы, вчера, 6 ноября, сыграли 4-й тур. Представители Украины в этом еврокубке Александрия и Динамо добились результативных ничьих, которые оставляют обеим нашим командам шансы на выход из группы в следующий, весенний этап турнира.
По итогам четвертого тура Манчестер Юнайтед, Эспаньол, Севилья, Базель и Селтик за два тура до конца группового раунда уже вышли в плей-офф Лиги Европы.
Результаты игр и положение в группах передает Укринформ.
Группа А - "Дюделанж" (Люксембург) - "Севилья" (Испания) - 2:5, АПОЭЛ (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:1
"Севилья" - 12 очков,
АПОЭЛ - 4,
"Карабах" - 4,
"Дюделанж" - 3
Группа В - "Лугано" (Швейцария) - "Мальме" (Швеция) - 0:0, "Копенгаген" (Дания) - "Динамо" (Киев, УКРАИНА) - 1:1
"Копенгаген" - 6 очков,
"Динамо" - 6,
"Мальме" - 5,
"Лугано" - 2)
Группа С - "Краснодар" (Россия) - "Трабзонспор" (Турция) - 3:1, "Базель" (Швейцария) - "Хетафе" (Испания) - 2:1
"Базель" - 10 очков,
"Краснодар" - 6,
"Хетафе" - 6,
"Трабзонспор" - 1
Группа D - "Русенборг" (Норвегия) - "Спортинг" (Португалия) - 0:2, ЛАСК (Австрия) - ПСВ (Голландия) - 4:1
"Спортинг" - 9 очков,
ЛАСК - 7,
ПСВ - 7 очков,
"Русенборг" - 0
Группа Е - "Лацио" (Италия) - "Селтик" (Шотландия) - 1:2, ЧФР (Румыния) - "Ренн" (Франция) - 1:0;
"Селтик" - 10 очков,
ЧФР - 9,
"Лацио" - 3,
"Ренн" - 1
Группа F - "Стандарт "(Бельгия) - "Айнтрахт" (Германия) - 2:1, "Гимарайнш" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) - 1:1
"Арсенал" - 10 очков,
"Стандарт" - 6,
"Айнтрахт" - 6,
"Гимарайнш" - 1
Группа G - "Фейеноорд" (Голландия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:1, "Рейнджерс" (Шотландия) - "Порту" (Португалия) - 2:0
"Янг Бойз" - 7 очков,
"Рейнджерс" - 7,
"Порту" - 4,
"Фейеноорд" - 4;
Группа Н - "Ференцварош" (Венгрия) - ЦСКА (Россия) - 0:0, "Эспаньол" (Испания) - "Лудогорец" (Болгария) - 6:0
"Эспаньол" - 10 очков,
"Лудогорец" - 6,
"Ференцварош" - 5,
ЦСКА - 1;
Группа I - "Александрия" (УКРАИНА) - "Сент-Этьен" (Франция) - 2:2, "Вольфсбург" (Германия) - "Гент" (Бельгия) - 1:3
"Гент" - 8 очков,
"Вольфсбург" - 5,
"Александрия" - 3,
"Сент-Этьен" - 3;
Группа J - "Вольфсберг" (Австрия) - "Истамбул Башакшехир" (Турция) - 0:3, "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Рома" (Италия) - 2:1
("Истамбул Башакшехир" - 7 очков,
"Боруссия" - 5,
"Рома" - 5 очков,
"Вольфсберг" - 4)
группа K - "Брага" (Португалия) - "Бешикташ" (Турция) - 3:1, "Вулверхэмптон" (Англия) - "Слован" (Словакия) - 1:0
"Брага" - 10 очков,
"Вулверхэмптон" - 9,
"Слован" - 4,
"Бешикташ" - 0;
Группа L - "Астана" (Казахстан) - АЗ "Алкмар" (Голландия) - 0:5, "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Партизан" (Сербия) - 3:0
"Манчестер Юнайтед" - 10 очков,
АЗ "Алкмар" - 8,
"Партизан" - 4,
"Астана" - 0.
Поединки пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА пройдут 28 ноября. Киевское Динамо на выезде сыграет с Мальме, а Александрия примет Вольфсбург.
Как сообщала "Страна", в УЕФА назвали лучшим игровым эпизодом 4 тура Лиги Европы действие нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда в игре против Партизана.
Напомним, что в воскресенье, 10 ноября, в Харькове встретятся донецкий Шахтер и Динамо Киев.