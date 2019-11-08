В групповом этапе Лиги Европы, вчера, 6 ноября, сыграли 4-й тур. Представители Украины в этом еврокубке Александрия и Динамо добились результативных ничьих, которые оставляют обеим нашим командам шансы на выход из группы в следующий, весенний этап турнира.

По итогам четвертого тура Манчестер Юнайтед, Эспаньол, Севилья, Базель и Селтик за два тура до конца группового раунда уже вышли в плей-офф Лиги Европы.

Результаты игр и положение в группах передает Укринформ.

Группа А - "Дюделанж" (Люксембург) - "Севилья" (Испания) - 2:5, АПОЭЛ (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:1

"Севилья" - 12 очков,

АПОЭЛ - 4,

"Карабах" - 4,

"Дюделанж" - 3

Группа В - "Лугано" (Швейцария) - "Мальме" (Швеция) - 0:0, "Копенгаген" (Дания) - "Динамо" (Киев, УКРАИНА) - 1:1

"Копенгаген" - 6 очков,

"Динамо" - 6,

"Мальме" - 5,

"Лугано" - 2)

Группа С - "Краснодар" (Россия) - "Трабзонспор" (Турция) - 3:1, "Базель" (Швейцария) - "Хетафе" (Испания) - 2:1

"Базель" - 10 очков,

"Краснодар" - 6,

"Хетафе" - 6,

"Трабзонспор" - 1

Группа D - "Русенборг" (Норвегия) - "Спортинг" (Португалия) - 0:2, ЛАСК (Австрия) - ПСВ (Голландия) - 4:1

"Спортинг" - 9 очков,

ЛАСК - 7,

ПСВ - 7 очков,

"Русенборг" - 0

Группа Е - "Лацио" (Италия) - "Селтик" (Шотландия) - 1:2, ЧФР (Румыния) - "Ренн" (Франция) - 1:0;

"Селтик" - 10 очков,

ЧФР - 9,

"Лацио" - 3,

"Ренн" - 1

Группа F - "Стандарт "(Бельгия) - "Айнтрахт" (Германия) - 2:1, "Гимарайнш" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) - 1:1

"Арсенал" - 10 очков,

"Стандарт" - 6,

"Айнтрахт" - 6,

"Гимарайнш" - 1

Группа G - "Фейеноорд" (Голландия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:1, "Рейнджерс" (Шотландия) - "Порту" (Португалия) - 2:0

"Янг Бойз" - 7 очков,

"Рейнджерс" - 7,

"Порту" - 4,

"Фейеноорд" - 4;

Группа Н - "Ференцварош" (Венгрия) - ЦСКА (Россия) - 0:0, "Эспаньол" (Испания) - "Лудогорец" (Болгария) - 6:0

"Эспаньол" - 10 очков,

"Лудогорец" - 6,

"Ференцварош" - 5,

ЦСКА - 1;

Группа I - "Александрия" (УКРАИНА) - "Сент-Этьен" (Франция) - 2:2, "Вольфсбург" (Германия) - "Гент" (Бельгия) - 1:3

"Гент" - 8 очков,

"Вольфсбург" - 5,

"Александрия" - 3,

"Сент-Этьен" - 3;

Группа J - "Вольфсберг" (Австрия) - "Истамбул Башакшехир" (Турция) - 0:3, "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Рома" (Италия) - 2:1

("Истамбул Башакшехир" - 7 очков,

"Боруссия" - 5,

"Рома" - 5 очков,

"Вольфсберг" - 4)

группа K - "Брага" (Португалия) - "Бешикташ" (Турция) - 3:1, "Вулверхэмптон" (Англия) - "Слован" (Словакия) - 1:0

"Брага" - 10 очков,

"Вулверхэмптон" - 9,

"Слован" - 4,

"Бешикташ" - 0;

Группа L - "Астана" (Казахстан) - АЗ "Алкмар" (Голландия) - 0:5, "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Партизан" (Сербия) - 3:0

"Манчестер Юнайтед" - 10 очков,

АЗ "Алкмар" - 8,

"Партизан" - 4,

"Астана" - 0.

Поединки пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА пройдут 28 ноября. Киевское Динамо на выезде сыграет с Мальме, а Александрия примет Вольфсбург.

Как сообщала "Страна", в УЕФА назвали лучшим игровым эпизодом 4 тура Лиги Европы действие нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда в игре против Партизана.

Напомним, что в воскресенье, 10 ноября, в Харькове встретятся донецкий Шахтер и Динамо Киев.