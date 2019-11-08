Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа выплатить 2 миллиона долларов ряду некоммерческих организаций, поскольку он использовал средства из своего благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation для финансирования избирательной кампании в 2016 году, сообщает CNN.

Иск к Трампу в 2018 году подала генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд. В нем утверждалось, что президент США и трое его детей нарушили закон о финансировании избирательных кампаний: злоупотребив льготными налоговыми условиями для благотворительных фондов, они использовали Trump Foundation как "чековую книжку" для обслуживания президентской кампании Трампа.

Один из главных пунктов обвинения был связан со сбором средств для фонда Трампа в Айове в январе 2016 года, которые были использованы на финансирование его избирательной кампании.

Суд, однако, не полностью удовлетворил требования обвинения: генпрокурор Нью-Йорка требовала запретить Трампу и его детям состоять в совете директоров любых НКО и настаивала на выплате $2,8 млн в качестве возмещения ущерба.

В прошлом месяце юристы Трампа и генеральная прокуратура Нью-Йорка заключили соглашение о роспуске фонда и перераспределении средств (более полутора миллионов долларов), остававшихся на счетах Trump Foundation, другим некоммерческим организациям.

Напомним, что бывший советник Трампа создает фонд помощи "друзьям Путина" в Европе.

Также мы писали о том, что информатор ФБР дал показания, как россияне перечисляли миллионы в фонд Клинтона.