Утром в пятницу, 8 ноября, в Киеве временно перестала работать система электронного билета. В результате десятки тысяч пассажиров застряли перед турникетами. Затем функционирование электронной системы удалось восстановить. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении. О причинах прекращения работы системы не сообщалось.

Решением вопроса с неработающим электронным билетом занимались на операторе КП "ГИВЦ". Пассажиров просили воспользоваться альтернативным видом оплаты.

Фото: facebook.com/kyivmetro

В комментариях под сообщением пресс-службы метрополитена пользователи социальной сети Facebook выражают свое возмущение и недоумение "улучшениями" работы столичного транспорта.

"Вы издеваетесь? Перед работой стоять километровую очередь за жетоном? Какой сюрприз, б**ть", - пишет Калита Ольга.

"Зашибись! Сначала заставляют купить это "счастье" за 50 грн, которое по тихому списывает поездки. А теперь покупайте жетоны!", - рассуждает Irin Zaxik.

"Не работает и карта киевлянина, пенсионеры штурмом берут. На станции "Героев Днепра" чтобы пройти, нужно минут 10 простоять. Надоели эти их "покращення", - пишет Вика Романчук.

Примерно через полчаса работа электронной системы была восстановлена

Фото: facebook.com/kyivmetro

Мы разбирались, что может измениться для Украины в ноябре.

Напомним, что в Киевской городской государственной администрации (КГГА) решили отложить введение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева до апреля 2020 года.