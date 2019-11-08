В четверг, 7 ноября, во время антиправительственных демонстраций в Ираке погибли 13 человек. По митингующим открывали огонь в Басре. Также столкновения произошли в Багдаде, причем традиционно для Майдана - с неизвестными снайперами.

Известно, что иракские силы безопасности застрелили по меньшей мере шесть протестующих в Багдаде, а также открыли огонь по митингующим, устроившим сидячий протест в городе Басра, в результате чего погибли семь активистов. Об этом сообщает Aljazeera.

Еще 35 человек были ранены в Багдаде во время столкновений возле моста Шухада.

Протесты в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и на коррупцию, однако затем стали звучать требования о сломе нынешней иракской политической системы. Также в протестах могут быть заинтересованы Саудовская Аравия и США, так как действующие власти Ирвка лояльны соседнему Ирану.

Протестующие призывают к пересмотру политической системы, созданной после вторжения США в 2003 году, обвиняя правительство и основные политические партии в коррупции и некомпетентности. С начала протестов более 260 человек были убиты и тысячи ранены. Большая часть смертей произошла в течение первой недели демонстраций, когда снайперы стреляли в толпы людей с крыш Багдада.

Как сообщала "Страна", протесты начались еще во вторник, 1 октября, в Багдаде. Волна недовольства быстро распространилась по югу страны. За несколько дней погибли как минимум 93 человека, включая полицейских. Около 4 000 людей ранено.

Напомним, что не менее четырех человек в Багдаде стали жертвами неизвестных снайперов, открывших огонь как по протестующим, так и по силовикам во время акций протеста в столице.