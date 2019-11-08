Президент Украны Владимир Зеленский подал в НАПК электронную декларацию о своих доходах за минувший год. Этот доумент появился на официальном сайте НАПК.

Итак, в 2018 году украинский лидер заработал $370 тысяч, из них - $36,5 тысяч от сдачи в аренду имущества иностранным гражданам Хинуи Лиг и Сиран Сонг.

В мае текущего года президент Украины задекларировал 9,7 млн гривен (около $370 тысяч) доходов в 2018 году.

Он заработал 4,2 млн гривен ($160 тысяч) во время работы в студии "Квартал 95". Еще 5,5 млн гривен ($210 тысяч) он получил из других источников.

Также украинскому президенту принадлежит ряд объектов недвижимости в Киеве - дом площадью 353 кв. м (около $31 тысяч), квартира в 131 кв. м ($28,5 тысяч), два парковочных места, земельный участок площадью 1,2 тысяч кв. м, несколько квартир в совместной доле с женой. Кроме того, у четы Зеленских есть дом в Италии и апартаменты в Великобритании.

На его банковских счетах есть 1 млн гривен и $130 тысяч, а также еще $190 тысяч и €107 тысяч наличными. Ему также принадлежит автомобиль Land Rover 2016 года выпуска.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский прокомментировал переписку Яременко с проституткой.