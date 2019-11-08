Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии дал показания Конгрессу США в ходе расследования процедуры импичмента Дональда Трампа. В своих показаниях дипломат заявил, что экс-генпрокурор Юрий Луценко хотел отомстить бывшему послу США в Украине Мари Йованович.

Также Джордж Кент рассказал, что к кампании против экс-посла активно привлекали так называемых "порохоботов".

Об этом передает "Голос Америки" со ссылкой на текст показаний Кента в Комитете Палаты представителей.

По его словам, Луценко пытался отстранить от должности Йованович, передавая адвокату президента Дональда Трампа Рудольфу Джулиани информацию о ней.

Так же дипломат назвал ситуацией, которая окончательно разрушила отношения между посольством США в Украине и Луценко, задержание ГПУ сотрудников НАБУ, которые расследовали неправомерную выдачу биометрических паспортов Госмиграционной службой осенью 2017 года. Для посольства США это было важным еще и потому, что они установили, что некоторые паспорта в результате этих схем были выданы лицам, которые подавались на американскую визу.

К "коррумпированным украинцам", в результате действий которых Мари Йованович была смещена с поста посла, Кент, кроме Луценко и бывшего генпрокурора Шокина, причислил также Назара Холодницкого, главу САП, и прокурора Константина Кулика, с которым кстати встречался адвокат Трампа Руди Джулиани.