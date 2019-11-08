Вчера, 7 ноября, в Европе прошли матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Украинские команды - Динамо и Александрия - сыграли свои поединки вничью (1:1 с Копенгагеном и 2:2 с Сент-Этьеном соответственно - Ред.).

Из других матчей тура выделим сухую ничью Ференцвароша Сергея Реброва с московским ЦСКА и уверенную победу Манчестер Юнайтед над белградским Партизаном (3:0) , которая досрочно вывела "красных дьяволов" в плей-офф Лиги Европы.

Причем, УЕФА признал один из игровых моментов этого поединка лучшим эпизодом четвертого тура Лиги Европы. Форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд, сначала выполнил финт Зидана, а затем пробросил мяч между ног второму игроку сербов.

Добавим, что именно Гринвуд, кстати воспитанник академии Манчестер Юнайтед, и открыл счет в этом матче на 22 минуте.

Видео двойного финта Мейсона Гринвуда опубликовал Twitter УЕФА.