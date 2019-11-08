В ночь на 8 ноября в Киеве произошло очередное знаковое ДТП. На проспекте Степана Бандеры автомобиль Hyundai Accent службы такси Bolt занесло на тротуар, он снес около 15 метров забора и перевернулся на бок. К счастью, никто не пострадал.

Авария произошла около 03:00, как передает Информатор.

Фото: kiev.informator.ua

По словам водителя Hyundai, он двигался с разрешенной скоростью по проспекту Степана Бандеры со стороны Куреневки. Перед ним ехал автомобиль, который резко затормозил. Водитель Accent, чтобы не влететь в него, также затормозил, но на мокрой дороге его занесло. Машина вылетела с дороги, снесла около 15 метров железного ограждения и перевернулась.

Видео: Авто Информатор

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. На момент аварии в салоне такси не было пассажиров, а водитель был пристегнут. Также от травм мужчину уберегли вовремя сработавшие подушки безопасности. На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали происшествия установит следствие.



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