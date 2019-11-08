Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг рассматривает планы своего участия в президентских выборах в США 2020 года и склоняется к тому, что игра стоит свеч.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники из близкого окружения потенциального кандидата.

77-летний Майкл Блумберг готовится подать документы на этой неделе для участия в президентских "праймериз" в штате Алабама, рассказали люди из окружения бизнесмена. При этом источники отмечают, что окончательное решение еще не принято.

Напомним, что советник Блумберга Ховард Вольфсон назвал действующего президента США Дональда Трампа "беспрецедентной угрозой для нашей нации" и выразил обеспокоенность тем, что имеющиеся претенденты на пост главы государства "не в очень хорошем положении" для победы над Трампом в 2020 году.

В марте этого года сам Блумберг заявлял, что не будет баллотироваться в президенты США. Но за месяц до этого его заявления американские СМИ сообщали, что Блумберг готов потратить $500 млн из собственных средств, чтобы не допустить избрания Трампа на второй срок. Эти деньги он намеревался потратить либо на свою кампанию, либо на информационную поддержку кандидата от Демократической партии.

Ранее "Страна" сообщала, что публичные слушания по импичменту Трампа в Конгрессе начнутся на следующей неделе