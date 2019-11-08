Вчера, киевское Динамо опять сыграло вничью с Копенгагеном в групповом турнире Лиги Европы (1:1). "Бело-голубые" пропустили первыми в начале матча, Цыганков не смог реализовать пенальти на 14 минуте и Вербич сравнял счет за 20 минут до свистка. Словом, сценарий первого матча повторился почти один в один.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко после игры был разочарован и на пресс-конференции посетовал на то, что его команда потеряла два очка.

- Динамо добыло одно очко или потеряло два? Быстрый гол - это стечение обстоятельств или следствие избыточного волнения?

- Трудно сказать, наверное, свою роль сыграло все вместе - и волнение, и ошибка. Конечно, странные мы провели две игры с Копенгагеном. Если их сравнивать, то и счет одинаковый, и снова пропустили мяч на первых минутах, но по содержанию, по своему рисунку игры совершенно разные. Если в Киеве можно сказать, что мы спасли очко, потому что не создали столько моментов, чтобы тот матч выиграть, то здесь мы скорее потеряли очки, потому что по игре мы доминировали, создавали моменты. Команда очень грамотно играла в обороне и строила разнообразные атаки - и через центр, и через фланги, создавала моменты, но, к сожалению, чего-то не хватило - где-то везения, где-то - исполнительского мастерства.

Но я хочу подчеркнуть, что к ребятам нет абсолютно никаких претензий ни по самоотдаче, ни по тактическим построениям, ни по скоростям. Конечно, у каждого были мелкие ошибки, они присутствуют в любой игре, но в целом ни к кому претензий нет.

Опережая ваши вопросы, сразу скажу, почему я сделал такую позднюю замену. Во-первых, в такую игру тяжело войти, она была очень напряженная, было много силовой борьбы. А во-вторых, мы не видели таких моментов, чтобы кто-то из игроков выпадал.

- После этой игры штатный пенальтист сменится? Почему бил именно Цыганков?

- Потому что он всегда бьет и забивает. Нет таких пенальтистов, которые забивают в ста процентах случаев. К сожалению, это случилось именно в этой игре. Но я думаю, что Витя будет работать над этим элементом еще больше. А если вдруг он не захочет в следующий раз бить пенальти или перепоручит кому-то это право, то, думаю, у нас найдется пенальтист.

- Уточняющий вопрос - это его ошибка или умелые действия вратаря?

- Без просмотра повтора трудно сейчас ответить на ваш вопрос.

- В середине первого тайма Миколенко несколько раз держался за ногу, иногда даже оставался на своей половине поля во время атаки Динамо. Было ли повреждение?

- После столкновения он, скорее всего, "забил" бедро. Это довольно-таки болевые ощущения, но они позволяют играть. Потом он разбегался. Тем более что сегодня была такая погода, что замораживать ничего не пришлось.

- Игра ваших подопечных сегодня вселяет надежду на то, что Динамо по силам бороться за первое место в группе, если с такой отдачей команда проведет оставшиеся две игры...

- Одной только отдачи мало. Нужно еще исполнительское мастерство и немного везения.

- Тогда бы это был Реал...

- А почему бы Динамо не становиться на уровень ведущих клубов Европы? Мы к этому стремимся.



Напомним, что в группе I Лигим Европы Александрия совершила невероятный камбэк в матче с Сент-Этьеном, отыграв два мяча на последних минутах встречи. В итоге 2:2.

