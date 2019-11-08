Бунедстаг Германии провалил голосование правительственного законопроекта о "распространении правил внутреннего рынка газа на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствам - не членами ЕС", который предполагал существенные льготы для газопровода "Северный поток-2" в обходе газовой директивы Евросоюза.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Было отдано 133 голоса. Для кворума необходимы 355 голосов. Таким образом парламент не имеет кворума. Я закрываю заседание и объявляю очередное заседание на 09.00 пятницы, 8 ноября", - провозгласил председательствующий.

Следует отметить, что такая ситуация произошла после того, как на поименном голосовании настояла фракция "Альтернативы для Германии". Ведь до этого президиум держался мнения, что кворума достаточно и на основании того, что "за" (путем поднятия рук) высказались ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП (против "АдН" и "Зеленые", "воздержались" "левые"), склонялся к тому, что решение можно считать принятым.

Ранее "Страна" сообщала, что в США считают Северный поток-2 угрозой национальной безопасности.