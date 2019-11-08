Кортеж олигарха Игоря Коломойского 31 августа 2019 года заехал в коттеджный городок, где расположен особняк Юрия Луценко, которого за день до этого Рада отправила в отставку с поста генпрокурора.

Об этом сообщают "Схемы".

По данным журналистов, вслед за кортежем в коттеджный городок заехал и бронированный Mercedes. Благодаря аэросъемке журналисты зафиксировали, что машины Коломойского и Mercedes стояли именно возле загородного имения Луценко.

Уже в пол одиннадцатого съемочная группа заметила, что Mercedes выехал из ворот поместья Луценко – и за 40 минут заехал на территорию Кабинета министров Украины. В то же время, кортеж олигарха Коломойского оставался возле дома еще около двух часов. "Схемы" поинтересовались у него, кто же был пассажиром машины, которая потом уехала из имения Луценко в Кабмин.

По его словам вместе с ним на встрече с Луценко был нардеп Игорь Палица и жена Луценко Ирина.

"Луценко уже уволился на тот момент. Так, поддержали его все-таки. Всегда когда заканчиваешь работу на государство, всегда есть какой-то осадок грустный. Ничего особенного. Ну, я помню, мы с Игорем Петровичем (Палицей - Ред.) приехали. Луценко был, его жена была. И мы были. Там четверо было, а не трое", - заявил Коломойский.

Кроме того, Коломойский сообщил, что Луценко не обращался к нему за гарантиями после того, как он потерял должность, чтобы его не преследовали или не расследовали какие-то его возможные злоупотребления властью.

"Конечно, нет. А какие у него? Я считаю, что у него не было... Он был достойным генпрокурором", - ответил олигарх на вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что Луценко отчаянно блефовал, чтобы сохранить кресло генпрокурора при Зеленском.

Также мы писали, что Юрий Луценко не выполнил ни одной важной задачи на посту генпрокурора.