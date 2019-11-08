Актер студии "Квартал 95" Мика Фаталов (играл в сериале "Слуга народа" роль главы СБУ) и известный столичный застройщик Артур Мхитарян 17 сентября поздно вечером тайно посетили премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Кабмине.

Об этом сообщают журналисты "Схем".

Как сообщается, журналисты обратились за комментариями к премьер-министру Гончаруку, кварталовцу Фаталову и застройщику Мхитаряну о цели позднего визита друга президента и столичного застройщика в Кабинет министров.

Мика Фаталов сначала долго допытывался, что под Кабмином делали сами журналисты и всячески избегал ответа на вопрос.

Впрочем, впоследствии он пояснил, что он был там с застройщиком Мхитаряном на встрече относительно форума, о котором, правда, он не захотел говорить подробнее.

"Мы там по поводу форума общались. Меня просили, по поводу форума хотели поговорить. Там не было никаких секретных разговоров", - заявил он.

Он не подтвердил, что сам привез Мхитаряна к Гончаруку, отметив, что они просто были вместе и хотели пригласить на форум некого человека. Кого именно он не сообщил, заявив, что это будет сюрприз.

В то же время, Фаталов признал, что дружит с бизнесменом Мхитаряном, с которым он был в Кабмине. Также, по его словам, вместе с ними у Гончарука были менеджеры компании Мхитаряна, которые также хотели обсудить с ним форум.

Но Фаталов отрицает, что использовал свои связи с президентом, что помочь Мхитаряну пригласить кого-то из представителей Кабинета министров на форум Мхитаряна.

Как известно, Артур Мхитарян – известный столичный застройщик, чье имя также звучало в СМИ в связи со скандалом с СБУ. В 2018 году Мхитарян заявлял о давлении со стороны спецслужбы. Позже он опубликовал письмо от СБУ о том, что подтверждения фактов нарушения по строительству там не нашли.

Ранее сообщалось, что премьер Гончарук дал понять, что обещанного роста зарплат учителей не будет.