Аваков анонсирует разведение войск

Сегодня должно состояться разведение войск в секторе у Петровского Донецкой области. Сначала эту дату – 8 ноября – анонсировал штаб ООС, но к его анонсам уже привыкли относиться настороженно. Однако вчера ту же самую дату и даже время – 12:00 – назвал министр внутренних дел Аваков. И это можно назвать событием, из ряда вон выходящим.

Глава МВД еще ни разу не анонсировал разведение войск. Больше того, совсем недавно он весьма скептично отозвался о выполнении плана "формулы Штайнмайера" и минском процессе вообще. Поэтому к заявлению Авакова следует отнестись с особым вниманием.

Министру внутренних дел в этом контексте доверять можно даже больше, чем президенту. Поскольку, как показывает история с разведением войск в Золотом, этот процесс в наибольшей степени зависит не от армии, а от полиции – насколько она способна обеспечить безопасность "серой зоны" с точки зрения недопуска туда радикальных элементов изнутри.

Больше того, учитывая то влияние на "Нацкорпус", которое приписывают министру, его слово означает и тот факт, что Петровское в значительной степени гарантировано даже от попыток радикалов прорваться туда.

Правда, Аваков свой анонс сопроводил словами "если все будет хорошо". Однако теперь и Нацполиция, и "Нацкорпус" должны сделать все, чтобы заявление министра не оказалось пустышкой. Тем более – сделано оно было в присутствии иностранных дипломатов.

Не исключено, что именно присутствие иностранных дипломатов и привело к тому, что министр внутренних дел вдруг превратился в гаранта выполнения плана "формулы Штайнмайера". В ситуации, когда разведение войск поддерживается абсолютно всем внешним миром, включая Госдепартамент США и НАТО, выступать против него публично – все равно что мочиться против ветра. А Аваков еще неудачным выступлением против Трампа в 2016-м научен, что подобная тактика ничего, кроме вреда, не приносит.

C другой стороны, со стороны Авакова это может быть определенная хитрость. Так как с "ДНР" эта дата не согласована. В "республике" уже заявили, что готовы начать разведение войск только 9 ноября. И в этом плане заявление министра может быть ходом, чтоб оправдать срыв (или новый перенос) разведения войск - мол, мы были готовы.

И даже запустили белую ракету.

Но вот "сепары" не готовы. А значит они и виноваты в срыве договоренностей.

Порошенко спасает бизнес

Порошенко решил переписать бизнес на сына Алексея. Фото: 24tv.ua

Вчера стало известно, что Петр Алексеевич отходит на "резервные позиции". Он все еще демонстративно не ходит на допросы в Госбюро расследований, однако непублично начал процесс переписывания бизнеса на своего сына. Неделю назад конечным бенефициаром в "Центрально-европейской кондитерской компании" стал Алексей Порошенко, сменивший на этой "должности" своего отца. И это лучший показатель того, что экс-президент опасается за свою судьбу и судьбу своей собственности.

Кстати, вчера же стала известна возможная причина смены настроений у Порошенко.

Стала известна она из показаний временного посла США в Украине Тейлора, данных в Конгрессе. Из них следует, что спецпредставитель Штатов по Украине Волкер на сентябрьской встрече с советником украинского президента Ермаком "посоветовал" Зеленскому не трогать предшественника. В условиях Украины такой совет является охранной грамотой, однако только до того момента, пока тот, кто ее выдал, является властью. Волкер же спустя несколько недель после разговора с Ермаком был уволен Трампом. Так что теперь, вполне возможно, американские гарантии на Порошенко не распространяются.

Косвенно это подтверждает факт вчерашней атаки власти на формального собственника Прямого канала Макеенко, за которым, как считается, стоит Порошенко. И обыск у Макеенко, и совпавший с ним обыск у сына Пашинского показывают, что власть сжимает кольцо вокруг предшественников и вероятность посадок топ-персон из бывшей власти становится все более высокой.

МВФ становится все жестче

Решение по МВФ пока отложили. Фото: 112.ua/открытые источники

Решение по новой программе сотрудничества с МВФ опять откладывается. Известно, что сентябрьская миссия фонда, побывавшая в Киеве, уехала отсюда без положительных выводов. После этого в Америку ездила делегация Украины во главе с министром финансов Маркаровой и руководством Нацбанка, однако, видимо, и они не смогли убедить МВФ в том, что все готово к подписанию новой программы. Поскольку вчера СМИ сообщили, что приезд новой миссии фонда откладывается до конца ноября – то есть, до принятия бюджета и некоторых сопутствующих законов.

Если список нынешних условий МВФ, появившихся в СМИ, соответствует действительности, но несложно прийти к выводу, что требования к нынешней власти стали еще более жесткими, чем в старой программе сотрудничества. Так, требуемый дефицит бюджета уже сокращен с 3 (как при Порошенко и Гройсмане) до 2%. Впрочем, это условие уже прописано в проекте бюджета ко второму чтению от правительства Гончарука.

Выполняется и ряд других требований – принятие закона о анбалдлинге (выделении ГТС из "Нафтогаза"), предоставление разрешения на прослушку НАБУ и ГБР, возвращение ответственности за незаконное обогащение (правда, в смягченном варианте).

Другие условия еще предстоит выполнить. И среди них – принятие закона о рынке земли, которое хотели отложить до лучших времен (в идеале – до местных выборов), но теперь, видимо, придется форсировать. Поручение насчет этого закона Зеленский уже дал правительству.

Выполнить все условия до конца ноября будет сложно, поскольку в этом месяце осталась всего одна парламентская неделя (следующая), которая, скорее всего, будет посвящена преимущественно бюджету. Так что можно предположить, что депутаты в срочном порядке перепишут повестку сессии, добавив еще одну сессионную неделю в ноябре. "Зеленому принтеру" снова нужно включаться.

Правда, если верить американским СМИ, есть еще одно условие МВФ - сбить долги с Коломойского перед "Приватбанком" и НБУ. Либо, хотя бы, показать решимость сбить долги. Это будет еще сложнее, чем принять закон о купле-продаже земли.

Для этого нужно будет пообещаться с судами на предмет того, чтоб отклонить все иски, которыми сейчас Коломойский пытается оспорить национализацию "Приватбанка" и требования по возврату долгов.

И если это случится, то можно предположить, что и без того непростая ситуация внутри фракции "Слуга народа" усложнится еще более - "засадный полк Коломойского" вряд ли будет сидеть сложа руки.

Почему суды обеляют С14?

Суды все еще не желают признавать С14 неонацистами. Фото: С14

Включиться "принтеру" не мешало бы и еще по одной причине – чтобы наконец принудить всю судебную систему придерживаться законов, а не руководствоваться какими-то другими соображениями.

Несмотря на постоянные реформы, добиться этого в полной мере не удается. Свидетельство тому – вчерашнее решение Киевского апелляционного хозсуда, который подтвердил решение первой инстанции о том, что С14 не является "неонацистской организацией".

Уже второй суд подряд не принял во внимание доказательную базу телеканала "Громадський", из которой становится очевидным, что "неонацистской" С14 считают не только украинские, но и международные организации. В результате телеканал обязали опубликовать опровержение и выплатить националистам 3,5 тысяч гривен штрафа. Но если штраф все же выглядит как символический, то опровержение будет выглядеть абсурдно, поскольку оно будет опровергать то, что знает весь мир.

Очевидно, что суд в данном случае руководствовался не законами, а другой логикой. Собственно, это уже не первый суд, который принимает решения под давлением праворадикальных организаций. И это еще один вопрос к "зеленому принтеру", который никак не решится принять законы против разгула ультранационализма.

Мозг НАТО мертв?

Макрон резко выразился о НАТО. Скриншот с видео

Героем международной повестки дня вчера был президент Франции Макрон, давший резонансное интервью "Экономисту". В этом интервью хозяин Елисейского дворца высказал мнение, что нынешняя ситуация характеризуется "смертью мозга НАТО". По сути, Макрон считает, что сегодня осталось лишь тело Североатлантического альянса, которое продолжает существовать лишь по инерции.

Французский президент объяснил свою точку зрения тем, что на сегодняшний день США принимают собственные стратегические решения, не координируя их с европейскими партнерами по НАТО. И подобная реальность приводит к тому, что даже такие члены Альянса как Турция начинают принимать собственные решения, идущие вразрез с интересами остальных партнеров.

Возразить что-то подобному мнению трудно. Анализ жесткий, но справедливый. Другое дело, что он исходит не только из действий Штатов, но и из собственных интересов двух ведущих государств европейского континента – Германии и Франции. Канцлер ФРГ Меркель уже не раз заявляла о необходимости построения европейской системы безопасности, которая исключала бы участие Штатов. Теперь, похоже, на ту же точку зрения встал и Макрон.

Учитывая, что главным скептиком по отношению к НАТО является американский президент, вполне логично ожидать, что общая позиция Трампа, Макрона и Меркель может привести к вполне мирному разводу партнеров по Альянсу. Однако, учитывая косность европейских структур, быстрым такой развод быть не может. Разве что Трамп все разорвет в одностороннем порядке. Похоже, Меркель и Макрон этого очень ждут.