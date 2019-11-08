Международная следственная группа Bellingcat установила одних из лидеров сепаратистов Игоря Безлера (Беса) и Олега Иванникова по выданным им в России новым паспортам с последовательными номерами.

Как утверждают расследователи, по выданным в России паспортам Безлер сейчас Игорь Береговой, а Иванников - Андрей Лаптев. В российской базе данных налогоплательщиков у них нет идентификационного номера.

Расследователи показали недавнее фото, на котором Безлер-Береговой в находится в Крыму с Сергеем Дубинским, одним из фигурантов дела о крушении MH17.

В российском паспортном столе Москвы создавали идентификационные данные для "Лаптева" и "Берегового" одновременно, в результате чего разница в их паспортных номерах составляла число в несколько десятков".

Напомним, Игорь Безлер, который ранее командовал сепаратистами в Горловке (но покинул ее в 2015 году после конфликта с Александром Захарченко), сейчас находится в розыске. Генпрокуратура Украины подозревает его в умышленном убийстве активистов Юрия Поправка, Владимира Рыбака и Игоря Дякивского.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным Bellingcat, в деле о крушении МН17 над Донбассом могут появиться новые подозреваемые.