Украинская "Александрия" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы в домашних стенах сыграла вничью с "Сент-Этьеном" – 2:2

Отметим, что Александрия уступала по ходу матча со счетом 0:2. Хазри открыл счет на 23-й минуте с пенальти, а на 73-й минуте Камара увеличил преимущество.

Однако украинский клуб, вероятно вдохновившись фантастическим камбэком донецкого Шахтера в Загребе, сначала на 85-й минуте голом Безбородько сократила отставание, а спустя шесть минут, на 90+1-й минуте голом Задераки сравнял счет. Встреча прошла на "Арене Львов".

Напомним, что киевское Динамо сыграло сложный матч в Копенгагене, отыгравшись в Лиге Европе у местного клуба.