Первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир ночью 28 октября на ведомственном авто посетил офис олигарха Игоря Коломойского. Об этом говорится в расследовании "Схем".

На вопрос журналистов, что он делал в офисе Коломойского, который является акционером канала, на котором ведет свое шоу "Квартал 95", Шефир заявил, что все еще работает в "Квартале" и обсуждал там какие программы будут выходить и внутренние телевизионные дела.

"Я работаю там. Считаюсь там. А как вы хотели? Мне с чего-то же жить надо. Надо зарплату получать", - сообщил Шефир.

Как сообщается, сначала первый помощник президента отказался говорить, с кем именно он обсуждал дела телеканала, однако позже признал, что говорил с Коломойским.

Сам олигарх подтвердил "Схемам", что Шефир действительно наведывался к нему в офис, однако заявил, что встреча была не с ним, а с совладельцем ООО "Квартал 95" Тимром Миндичем.

"Он ко мне в офис не приезжал. Он приезжал к товарищу Миндичу. А я его встретил в прихожей. Так, минута, "привет-пока". А он приезжал по вопросам "квартальным", - заявил Коломойский.

На вопрос, работает ли еще Шефир в "Квартале", бизнесмен ответил, что не знает. "Смотрите, я не знаю, где он работает. Он же работает внештатным советником, насколько я знаю. А насчет обсуждения с Миндичем – ну я не знаю, я думаю, что у него все продумано и правомерно. Ну это же так, общие планы. Без конкретики", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Украина не получит новых траншей от МВФ, пока Зеленский не заставит Коломойского вернуть деньги.

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