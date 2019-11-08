В ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом.

Мероприятие запланировано в Киеве в рамках заседания Стратегического совета высокого уровня, сообщает Укринформ.

Политический директор МИД Украины Алексей Макеев отметил, что в настоящее время Стратегический совет планируется провести до конца текущего года.

"Мы говорили (во время визита Макеева в Анкару – ред.) о контактах между лидерами наших стран, и я привез из Киева месседж о том, что мы ждем президента Эрдогана в Украине", - отметил Макеев.

Также он рассказал, что для проведения встречи руководителей двух стран складываются все предпосылки.

Напоминаем, 6 ноября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом. Лидеры обсудили подготовку к заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

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