Минобороны США и Украины подписали протокол по дальнейшему направлению сотрудничества между двумя оборонными ведомствами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Фото: mil.gov.ua

Как сообщается, во время встречи украинская делегация во главе с замминистра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами основные аспекты развития оборонного сотрудничества между Украиной и США. В частности, речь шла о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также поддержку со стороны США в этом процессе.

Американская сторона отметила поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей Вооруженных сил Украины.

Перед этим госсекретрарь Майк Помпео заявил, что усиление оборонных возможностей Украины - в числе приоритетов в политике Трампа по Украине.

Напомним, Белый дом назвал причину заморозки помощи Украине. Как сообщалось, США удерживали деньги для Киева из-за беспокойства по поводу коррупции и отсутствия поддержки со стороны других стран.

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