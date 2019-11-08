Участница 9 сезона "Зважені та щасливі" на СТБ Наталья Кириленко, которая благодаря проекту похудела на 41 килограмм, рассказала, как изменилась ее жизнь. В интервью "Фактам" она поделилась, что проект изменил не только ее внешность, но и характер.

Девушка пришла на проект с весом 118 кг, а когда давала интервью, весила уже 77 кг. При этом во время последнего эфира, в 11 выпуске, стало известно, что она одна из четырех ранее выбывших участников, которых вернули на проект.

Наталье 26 лет. Она живет в селе Кищинцы в Киевской области. Одна воспитывает 5-летнего сына. До прихода на проект работала продавцом в магазине, в ликеро-водочном отделе. Лишний вес у нее еще со школы.

По ее словам, она смотрела предыдущие сезоны, поэтому, когда во время одной из передач увидела бегущую строку - приглашение на кастинг - то решила отправить свою анкету.

Наталья рассказывала, что поняла, что ее проблема не только в лишнем весе, но и в характере, в отношениях с людьми. И что сама она с этим справиться не могла.

Девушка поблагодарила тренера Иракли Макацарию за поддержку, и сказала, что 80% ее успеха - его заслуга: "Он стал человеком, который поменял многое в моей голове. Мне кажется, 80 процентов моего успеха — его заслуга. Признаюсь, когда шла на проект, была скептически настроена к изменениям, но все оказалось реально!"

По ее словам, она стала спокойнее, женственнее, а раньше повышала голос, если кто-то высказывал другое мнение.

Кстати, это отметила и ведущая Анита Луценко, которая после постшоу написал в своем Instagram, что Наталья из грубой и заносчивой хамки превратилась в красотку. А та в свою очередь призналась, что ей стыдно за себя прошлую.

Девушка рассказала, что после первых 20 сброшенных кило почувствовала, насколько ей стало легче, она стала более выносливой, занятия в зале перестали быть пыткой. Хотя после тренировок она бывало плакала, а на теле оставались синяки.

Она кардинально изменила режим питания: "Ем три раза в день. Мне этого хватает. Иногда бывают перекусы - чашка кофе и две кураги. Есть мне можно практически все. Утром делаю омлет с овощами из двух яиц и сверху натираю 30 г твердого сыра. Чашка чая. Иногда позволяю себе кусочек бездрожжевого хлеба. В обед салат, овощи, каша и курица. На ужин — тушеные овощи и нежирная рыба". Единственное от чего она полностью отказалась - от картошки. Даже в салате "Оливье" заменяет ее сельдереем. А раньше могла вечером поужинать жареной картошкой, а на десерт - газировка и пироженные.

Покупать новые наряды она пока не спешит, говорит, что 77 кило - это еще не ее идеальный вес.

Что касается других изменений, то Наталья решила не возвращаться в село. Сына пока воспитывают ее родные, а она сняла квартиру в Киеве, нашла работу администратором в спа-салоне и готовится к финалу.