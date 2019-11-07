Президент Владимир Зеленский был готов публично объявить о расследовании против оппонента президента США Дональда Трампа для разблокирования военной помощи Украине. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, советники Зеленского пришли к мысли, что американская военная помощь на $400 млн и поддержка мирных переговоров перевешивают риски потери двухпартийной поддержки в Конгрессе США.



Помощники выступали за то, чтобы «подчиниться требованиям», сказал NYT Петр Бурковский, старший научный сотрудник Фонда Демократические инициативы, который имеет тесные связи с украинским правительством.

Как свидетельствуют показания и.о. посла в Украине Уильяма Тейлора, Трамп хотел, чтобы Зеленский в эфире CNN выступил с публичным заявлением о начале расследования в отношении семьи Джо Байдена.

По словам одного из неназванных чиновников, участвовавших в обсуждении, почти все советники Зеленского выступили за публичное объявление о расследовании. Они согласились с тем, что военная помощь, а также дипломатическая поддержка со стороны США на переговорах по Донбассу перевешивают риски поддержки одной стороны в американской политике.

NYT отмечает, что не все поддерживали эту позицию. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью Радио НВ заявлял, что теперь офису Зеленского предстоит "исправить ошибки" в отношениях с США, и "в частности, свои".

По данным издания, команда Зеленского планировала, что объявление будет сделано 13 сентября в интервью с Фаридом Закарией, ведущим на CNN.

Ранее стало известно, что Трамп хочет допросить Джо и Хантера Байденов прямо в Конгрессе .