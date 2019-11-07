В мобильном приложении Приват24 случился сбой из-за которого данные на операционной системе iOS отображаются некорректно. Информацию о технических проблемах подтвердили в Приватбанке, передает hromadske.

В данный момент возникают трудности в приложении на устройствах от Apple из-за возникновения ошибки "отменено". В связи с этим в банке порекомендовали воспользоваться веб-версией сервиса. Решить технические проблемы обещают до 9:00 8 ноября.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 13 сентября, произошел масштабный сбой в работе "Приватбанка". Проблемы наблюдались начиная с 18:00 при попытках воспользоваться системой "Приват24", расплатиться в супермаркетах картой и использовать терминалы самообслуживания.

Также мы писали, что сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp парализовал работу тысяч пользователей.