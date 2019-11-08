Украинцы смогут ездить в Монголию, не оформляя предварительно визы в посольстве. Как сообщает "Укринформ", в пятницу, 8 ноября будет подписано соглашение о взаимной отмене виз для Украины и Монголии.

Согласно проекту документа, граждане государств-подписантов смогут находиться на территории другого государства без виз не более 90 дней в течение 180 дней.

Подписать соглашение от правительства Украины уполномочили посла Украины в Польше Андрея Дещица, от правительства Монголии – посол Монголии в Польше, который работает в Украине по совместительству – Немех Батаа.

Для того, чтобы соглашение вступило в силу, обе страны должны будут провести ряд внутригосударственных процедур.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о подписании безвизового режима со страной в Карибском море Доминикой. А также о том, что Президент Украины призвал ввести безвизовый режим для украинцев с Японией накануне токийских зимних Олимпийских игр-2020.